Fondazione Rosselli, il 20 febbraio la presentazione di “Il partito d'Azione in Toscana"

Firenze, 17 febbraio 2025 – Il 20 febbraio alla Fondazione Rosselli di Firenze, in via degli Alfani 101/r, si svolgerà alle ore 17 la presentazione del libro di Luca Menconi dal titolo “Il partito d'Azione in Toscana – Il congresso regionale dell'ottobre 1945”. Il volume, edito da Pacini, contiene una prefazione del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini. Spini sarà presente all'evento insieme all'autore.

Interverranno Giovanni Belardelli, Matteo Mazzoni, Sandro Rogari e Giustina Manica. "La Fondazione Circolo Rosselli - ha spiegato Spini - continua nella sua opera di pubblicazione di documenti inerenti al Partito d’Azione fiorentino e toscano. Particolarmente importante in questo senso sono gli atti del Convegno regionale del partito (ottobre 1945) sia per le personalità degli intervenuti (Piero Calamandrei, Tristano Codignola, Vittorio Foa, Paolo Barile) che per il livello degli interventi, volti a prefigurare una vera riforma democratica dell’Italia in vista dell’Assemblea costituente".