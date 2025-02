Fondazione Montanelli, ciclo su Risorgimento e 200 anni dalla nascita di Fattori

Fucecchio (Firenze), 2 febbraio 2025 - Torna alla Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio (Firenze) il 28/o ciclo di Incontri di Storia Toscana, arrivati alla 28/a edizione. Viste alcune ricorrenze, tra cui, soprattutto i 200 anni dalla nascita di Giovanni Fattori (1825-1908), gli incontri sono dedicati al Risorgimento e al grande fermento culturale, sociale e artistico, nel quadro degli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di quel tempo. Primo incontro il 15 febbraio col critico d'arte Alessandro Baldinotti sul tema 'Le guerre di Fattori che non fu soldato. Il Risorgimento nell'opera di Giovanni Fattori'. Letture di Andrea Giuntini. Sabato 22 febbraio Giovanni Cipriani (Università di Firenze) commenterà le 'Stampe celebrative ed edizioni popolari dell'epopea risorgimentale'. Sabato 1 marzo Fabio Bertini (Università di Firenze) illustrerà 'Il Risorgimento nel cinema'. Le iniziative hanno il patrocinio del Comune. Gli incontri si terranno all'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi, Palazzo della Volta, in via di San Giorgio.