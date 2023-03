Firenze, San Patrizio tra memorabilia e musica celtica

Hard Rock Cafe Firenze

Firenze, 15 marzo 2023 – Hard Rock Cafe Firenze si tinge di verde per il Saint Patrick’s Day. Le atmosphere tipiche della Festa di San Patrizio rivivranno sul palco grazie allo show della Shamrock Dance Company, la compagnia di Clover, Scuola di Danze Irlandesi.

Appuntamento il 17 aperto a tutti con la festa di San Patrizio (in irlandese: Lá 'le Pádraig oppure Lá Fhéile Pádraig, in inglese: Saint Patrick's Day, o più semplicemente Paddy's Day), festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno in onore di San Patrizio, patrono dell'Irlanda. Anche a Firenze questa festa da anni è molto sentita, portata alla ribalta negli anni dal gruppo cult specializzato in musica folkloristica e celtica, i Wisky Trail. Dunque una festa commemora l'arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il lontano quinto secolo proprio grazie a Patrizio, che a quei tempi era vescovo in Irlanda.

E Firenze, che ha un legame forte con l'Irlanda, il 17 marzo festa nazionale di quel Paese si tiene al passo, visto che viene celebrata anche in altri Paesi del mondo.

Sarà possibile divertirsi in un’atmosfera tipica, con i colori e i sapori dell’isola amatissima, sarà possibile gustare all'Hard Rock Cafe il ‘Guiness Bacon Jam Cheeseburger’, tra danze tradizionali, coreografie originali, coinvolgimenti che animeranno la serata al locale pieno di memorabilia dei grandi del rock di piazza della Repubblica in pieno stile “craic”, che in gaelico Irish vuol dire “divertimento”. Grazie a Clover, la Scuola di danze irlandesi, che proporrà con un team di esperti appassionati al servizio della danza e della cultura irlandese, specializzati in danze tradizionali, performative, soliste di gruppo, secondo gli standard previsti da The Irish Dancing Commission proprio di Dublino. Un marchio doc per una serata divertente di scambi culturali.