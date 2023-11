Firenze rivive l’atmosfera della Belle Epoque per una sera

Firenze, 11 novembre 2023 - La Belle Epoque rivive a Firenze per una sera. Belle Epoque, ovvero la capacità di affrontare la vita con questo spirito speciale, cioè in modo artistico, ma spensierato e positivo. Torna a Firenze per una sera quel periodo che affrontava il quotidiano con il piacere del romanticismo, della musica, delle chiacchiere ma anche e soprattutto delle cene in abiti primi Novecento.

Belle Epoque come forma di rappresentazione che torna per una sera di musica live al Retrò di piazza San Marco il 24 novembre alle 20 (info: 3505331918 ). Viene riproposto quel teatro di idee che portava in scena situazioni contemporanee con intenti moraleggianti per autori come Eugène Brieux; Francois de Curel, fino ad arrivare al teatro sentimentale di de Porto-Riche, che riscosse grande successo. E e più ancora la commedia, quella che sarà riproposta durante la serata, come genere vitale di intrattenimento. E qui spiccano le commedie satiriche degli ambienti militari ma anche della burocrazia di Courteline, autore del famosissimo Boubouroche; o quelle brillanti di Tristan Bernard che raffiguravano vizi e virtù di un'umanità mediocre come lo spettacolo del Retrò rimetterà in primo piano.

Stralci di commedie e boutade stilisticamente perfette come quelle da Georges Feydeau, indiscusso maestro del vaudeville, genere già portato al successo nell'Ottocento da Eugène Labiche. Per una sera a Firenze torna quel divertente e scanzonato ritmo dell'intrigo e il senso dell'assurdo che generavano – e generano ancora - un'irresistibile comicità. Ed è dalla Belle Epoque che nascono il varietà, il cinema con i fratelli Lumière, il teatro, i primi locali di intrattenimento. Da non mancare.

Maurizio Costanzo