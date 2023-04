Firenze, un riconoscimento alla carriera per Carlo Verdone

Firenze, 6 aprile 2023 – E' stata approvata, in Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione degli altri gruppi, la mozione presentata dal consigliere di Italexit Andrea Asciuti e sottoscritta anche dal consigliere della Lista Nardella Luca Santarelli per assegnare un riconoscimento alla carriera a Carlo Verdone. L’attore romano, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, è legato intimamente alla Toscana, dato che il padre era di Siena e in quella città l’attore e regista ha vissuto tutta la sua adolescenza e dove ha girato il suo primo film, un documentario sull’Accademia musicale chigiana.

Firenze fu la città dove fece la sua prima tournée teatrale ed il suo spettacolo al Teatro Niccolini, nel 1981, registrò per un mese intero il ‘tutto esaurito’, nonostante la sua giovanissima età e la sua grande emozione. Amico di Franco Zeffirelli e Paolo Poli attore, quest’ultimo, che gli dimostrò la sua fiducia incoraggiandolo e cedendogli il suo spazio al Teatro l’Alberico a Roma, Carlo Verdone ha girato a Firenze varie scene dei suoi film come ‘Viaggi di nozze’. La mozione invita il sindaco ad attivarsi per assegnare a Carlo Verdone un riconoscimento celebrativo della sua eccezionale versatilità artistica (attore, regista, comico, doppiatore e sceneggiatore) e della sua straordinaria carriera cinematografica.