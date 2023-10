Firenze, torna 'Leggere per non dimenticare'

Firenze, 6 ottobre 2023 - Torna ‘Leggere per non dimenticare’, la rassegna giunta alla 29esima edizione, che dall’11 ottobre 2023 all’8 m aggio 2024 propone un viaggio in 28 incontri con altrettanti autori attraverso i quali aprire una finestra sul presente, ma anche sul passato. Un’occasione per stimolare riflessioni e approfondimenti in un dibattito pubblico che rimette al centro la storia, la scienza, la società, la letteratura per aprire nuovi spazi di ascolto e di scambio sulla realtà.

Gli ospiti discuteranno attorno a questi e altri temi raccontando il tempo e la vita, il loro scorrere e mutare, immergendosi nelle grandi sfide del presente con gli strumenti attinti anche dalla memoria di chi il futuro lo sta già costruendo. Si parlerà anche del periodo relativo al Giorno della Memoria e al periodo fascista con due libri. Il primo di Piero Stefani “La parola a loro. Dialoghi e testi teatrali su razzismo, deportazioni e Shoah” che avranno le letture da parte di alcuni studenti del Liceo classico Dante Alberti grazie alla collaborazione delle professoresse Paola Biglione e Luisa Sineo. Il secondo libro sarà quello della direttrice de La Nazione Agnese Pini “Un autunno d’agosto”. Tra gli altri eventi Adriano Prosperi e il suo libro 'Inquisizioni' e Duccio Demetrio con 'Nel silenzio degli addii'.