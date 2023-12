Firenze, il 9 dicembre la presentazione del libro di Smulevich

Firenze, 7 dicembre 2023 – Adam Smulevich ha scritto il libro “Firenze, storia della nobile città”. Il volume, che appunto racconta la meraviglia di Firenze, sarà presentato il 9 dicembre a Villa Arrivabene, nella sede del quartiere 2. Villa Arrivabene si trova in piazza Alberti: la presentazione è in programma alle ore 18. Tra i presenti ci saranno il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e l'assessora a welfare ed educazione Sara Funaro, che è candidata del centrosinistra alle prossime comunali, in programma probabilmente il 9 giugno 2024. Questa una delle recensioni del volume: "Guelfi e Ghibellini e straordinari Pittori, Architetti e Scultori ma anche Beccai e Macellai, Calzolai, Fabbri e Ferraioli, Cuoiai e Galigai, Muratori e Scalpellini, Legnaioli e Albergatori con Oliandoli e Linaioli… hanno costruito Firenze rendendola tra le belle la Nobile. Da mane a sera tutto un viavai di gente tra cui Girolamo Savonarola e Pico della Mirandola che discutono e Giorgio La Pira che sogna Firenze come la nuova Atene".