Firenze, il 26 agosto riapre il cinema Astra

Firenze, 23 agosto 2024 - Dopo la pausa estiva, riapre lunedì 26 agosto il cinema Astra di piazza Beccaria, la cui programmazione è curata dalla Fondazione Stensen. Due nuovi titoli in programma e in prima visione: “Pericolosamente vicini” e “Touch”. Il documentario “Pericolosamente vicini” di Andreas Pichler analizza il complesso rapporto degli abitanti delle zone alpine con gli orsi, al di là del clamore mediatico e delle strumentalizzazioni politiche. A chi appartiene la natura? In nessun altro luogo al mondo orsi e uomini vivono così vicini come in Trentino. Ma con l'aumento degli orsi, aumentano anche gli incontri pericolosi tra umani e animali.

Da giovedì 29 agosto spazio a “Touch”, una storia d'amore che si muove su due piani temporali, tra Londra e Hiroshima, dall'acclamato regista islandese Baltasar Kormákur. Dopo aver ricevuto una diagnosi di demenza allo stadio iniziale, il vedovo Kristofer si lascia alle spalle la sua casa di Reykjavik sperando di risolvere il più grande mistero della sua vita. Da studente a Londra cinquant'anni prima, Kristofer si era innamorato di Miko, il cui padre possedeva il ristorante giapponese dove entrambi lavoravano. Ma al culmine della loro relazione, Miko scomparve improvvisamente. Ora Kristofer si mette alla ricerca della sua anima gemella, decidendo di seguire le sue tracce ovunque possano portare, prima che i suoi ricordi del loro legame vadano persi per sempre nel tempo. E poi nuove repliche di “Kissing Gorbaciov” in occasione del nuovo concerto dei CCCP - Fedeli alla linea il 27 agosto a Prato. Poi, dal 5 settembre arriva il gioiello di animazione “Linda e il pollo”, premiatissimo nei festival internazionali.