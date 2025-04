Firenze, al Quartiere 4 torna la rassegna Aprile Resistente

Firenze, 4 aprile 2025 - Il Quartiere 4 e la Sezione Anpi Isolotto-Sergio Rusich, in copromozione con le Sezioni Anpi Oltrarno-Potente-Scandicci-Fiesole, in collaborazione con BiblioteCaNova Isolotto e con alcuni studiosi del territorio, organizzano l’edizione 2025 della rassegna Aprile Resistente, dedicata alla Resistenza e alla Liberazione dal Nazifascismo nel suo ottantesimo anniversario. Sono in programma una serie di eventi dedicati a Gramsci e al suo pensiero, con letture teatrali, trekking urbano e momenti commemorativi. Ta questi è da segnalare l'iniziativa del 27 aprile (ore 18) al murale di Antonio Gramsci, in via Canova 25: l'evento, dal titolo 'Antonio Gramsci: lettere dal carcere', consiste in letture teatrali curate dallo spazio Anpi Isolotto e dal gruppo 'Le voci della memoria'. “Un mese di memoria e di impegno per la libertà e la giustizia sociale – ha dichiarato il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –. E' la nostra tradizionale rassegna Aprile Resistente. Il programma di quest’anno si concentra sulla vita, il pensiero e le opere di Antonio Gramsci, uno dei più importanti antifascisti della storia del nostro Paese, conosciuto e studiato in tutto il mondo. Sarà un programma diffuso sul territorio ed avrà come protagonista la collaborazione con la sezione Anpi dell’Isolotto e il lavoro di ricerca e di scrittura creativa svolto da Franco Quercioli in questi mesi con la scuola media inferiore Antonio Gramsci e in particolare con le ragazze e i ragazzi di una classe terza. Gramsci ci ha mostrato che la democrazia è un percorso vissuto nella società, un risultato ottenibile dalla partecipazione di tanti che va continuamente confermato”. “Alla Resistenza e alla Liberazione di Firenze – ha aggiunto Dormentoni – hanno partecipato gli abitanti di ogni nostra via, piazza e casa: una rete di coraggio democratico che non dobbiamo dimenticare. Per questo continuiamo a coinvolgere tutte le generazioni, a partire dai giovanissimi delle scuole. Partecipiamo, ricordiamo, continuiamo a resistere ai venti di revisionismo storico e di guerra. Aprile Resistente deve essere tutti i giorni dell’anno”.