Firenze, 2.500 visitatori per la quinta edizione de “Il Gusto Toscano”

Firenze, 11 novembre 2024 - Circa 2.500 visitatori in due giorni. Si è conclusa con un bel successo di pubblico la quinta edizione de “Il Gusto Toscano”, svoltasi il 9 e 10 novembre presso il Conventino fuori le Mura a Firenze. Il Gusto Toscano è un evento realizzato da Artex, in collaborazione con PromoWine, nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze in collaborazione con Cna Toscana e Confartigianato Imprese Toscana. Il Gusto Toscano ha visto la partecipazione di oltre 30 produttori tra vignaioli, mastri distillatori e artigiani agroalimentari, offrendo ai visitatori un’esperienza enogastronomica unica nel cuore di Firenze. “Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico, che ha dimostrato un grande interesse non solo per l’acquisto dei prodotti - ha detto Elisa Guidi, coordinatrice di Artex - ma anche per la componente culturale dell’evento. Le degustazioni guidate, le masterclass e le presentazioni dei prodotti hanno registrato un’alta partecipazione, evidenziando la voglia di conoscere e approfondire le eccellenze enogastronomiche toscane”.

Particolarmente apprezzate le masterclass condotte da Leonardo Romanelli, che hanno registrato il tutto esaurito, offrendo ai partecipanti l’opportunità di degustare e conoscere in dettaglio i prodotti delle cantine presenti. Anche gli incontri tematici dedicati a prodotti come il miele e i salumi hanno suscitato grande interesse, evidenziando la curiosità del pubblico verso la comprensione delle caratteristiche e delle origini dei prodotti degustati. “Gli espositori - spiega Guidi - hanno contribuito in modo significativo al successo dell’evento, offrendo spiegazioni dettagliate sulle peculiarità dei loro prodotti e instaurando un dialogo diretto con i visitatori, arricchendo l’esperienza con approfondimenti culturali e divulgativi. Il Conventino, con i suoi spazi verdi ben curati, si è confermato una location ideale per l’evento, offrendo un ambiente accogliente e sicuro anche per le famiglie con bambini”. “Artex - conclude la coordinatrice di Artex - conferma l’intenzione di mantenere la doppia edizione annuale de 'Il Gusto Toscano', con appuntamenti previsti indicativamente a marzo per l’edizione primaverile e a novembre per quella autunnale, evitando sovrapposizioni con altri eventi per favorire la massima partecipazione di espositori e pubblico. Inoltre, si valuta la possibilità di organizzare piccoli spin-off in altre aree della città, mantenendo il Conventino come fulcro e centro propulsore dell’iniziativa”.