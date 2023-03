Firenze, il 23 marzo il concerto sinfonico corale diretto da Mehta

Zubin Mehta

Firenze, 21 marzo 2023 – A distanza di un mese dal suo ultimo concerto sinfonico e dalle recite de La traviata, Zubin Mehta, alla testa del Coro e dell’Orchestra del Maggio, torna sul podio della Sala a lui intitolata il 23 marzo alle ore 20 per il penultimo concerto sinfonico nell’ambito del Festival di Carnevale, che volgerà definitivamente alla sua conclusione con le recite di Carmen, dirette proprio dal direttore emerito a vita, in programma dal 28 marzo al 16 aprile in Sala Grande e la recita straordinaria de La traviata, ancora diretta dal maestro Mehta, del 30 marzo 2023. A questi si aggiungono il concerto straordinario diretto da Daniel Barenboim il 1 aprile 2023 e le recite de L’italiana in Algeri per le scuole, in programma dal 30 marzo al 5 aprile. In apertura del concerto, interamente dedicato alle composizioni di Anton Bruckner, la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore, Romantische: scritta nella sua prima versione nel 1874, la “Quarta” di Bruckner costituisce indubbiamente uno snodo fondamentale sia nella produzione musicale che nella stessa vita del compositore austriaco, incalzato a metà degli anni Settanta dell’800 da incertezze e difficoltà. Chiude la serata il Te Deum in do maggiore per soli, coro e orchestra: composto quasi di getto in pochi giorni nel 1881, fu poi rielaborato e ampliato nel 1884, rendendola un’opera di spessore quasi granitico che mostra legami evidenti con il clima di elevazione spirituale delle ultime sinfonie. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini.

Nic.Gra.