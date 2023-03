Ciak a Firenze, arriva al cinema il film ‘Il segreto dell’armonia’

Una scena del film

Firenze, 19 marzo 2023 - È interamente girato nel Chianti fiorentino, il film sentimentale ‘Il segreto dell’armonia’, che affronta le difficili dinamiche familiari genitori-figli e il delicato tema dell'epilessia di un 40enne con la voglia di arrivare. La regia è del giovanissimo Gianni Pellegrini, alla sua opera prima.

Al cinema Boito di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, avrà luogo la prima del film. L'associazione Wish and Progress dà appuntamento al pubblico il 30 marzo alle ore 21. Il cast oltre al protagonista Aldo Pellegrini, vede l'importante ritorno al cinema dopo moltissimi anni (dal ‘74) di Don Backy in una parte importante, il padre del protagonista, che ha pure messo al servizio del film alcune delle sue più celebri canzoni, da Sognando in poi. Nel cast inoltre, Sergio Forconi, Francesco Toccafondi, Elisa Bagni, Alessandro Orlando, Giovanni Cifarelli, Matide Calamai e le esordienti Ilaria Di Tella, Alissia Palazzi, Lorella Paris. Distribuito da Giglio in Toscana e Uci Cinema Firenze e in seguito da CG entertainment in dvd tv e Primevideo



La trama è avvincente. Sullo sfondo di un piccolo paesino del Chianti, e all'interno di una famiglia apparentemente come tante, si vanno ad intersecare le difficili dinamiche tra i genitori (Paolone e Maria) e i due figli Andrea e Salvo, quest'ultimo epilettico, che si è messo in testa di entrare nel difficile mondo dello spettacolo. Paolone e Maria però, che già di per se non vivono bene l’epilessia del figlio, cercano in tutti i modi di indirizzare la vita di Salvo verso un lavoro più tranquillo, ma Salvo che vive in un mondo tutto suo, non ci sente e non fa neppure caso a quello che gli succede attorno, continuando anzi, ad avere fiducia cieca nei genitori, che invece, lavorano sottotraccia. L’artefice di tutto ciò è la mamma, anche se all’inizio della storia sembra sottostare al marito, ma che invece scopriremo più avanti essere il deus machina di ogni ordine impartito da Paolone. In mezzo a ciò si trova Andrea, il fratello più piccolo di 4 anni, che caratterialmente è tutto suo padre, metodico (classico avvocato rampante ad inizio carriera) il quale, cresciuto in mezzo a liti e attacchi epilettici del fratello si è chiuso in se stesso, e proprio per questo non vede l’ora di uscire da quelle complicate dinamiche familiari.

Nel frattempo però, è Salvo a incontrare per primo la sua anima gemella, (Floriana) che lo cambierà fortemente. Floriana diverrà sua moglie in termine di poco, e invece di facilitare le mosse dei suoi genitori, come loro si aspetterebbero, magari convincendo Salvo a mollare quel mondo a loro indigesto dello spettacolo, al contrario, sarà proprio lei ad incoraggiarlo, dicendogli che ha talento, e accompagnandolo alle serate, (Lui non ha patente) e come se non bastasse, inducendolo pure a lasciare quel posto fisso per il quale il babbo si era tanto battuto per farlo assumere. Andrea nel frattempo, si fidanza con Carlotta... e il resto è tutto da scoprire in sala.