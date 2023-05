Figline capitale della cultura umanistica

Figline Incisa (Firenze), 4 maggio 2023 – Per tre giorni piazza Marsilio Ficino a Figline diventa la capitale della cultura umanista. Conversazioni, dialoghi, lectiones magistrales, letture, tavole rotonde e momenti musicali dal 5 al 7 maggio, uniscono tradizione umanistica, riflessione filosofica e contemporaneità.

Il 4° Festival della Cultura Umanistica, promosso dall’APS “Accademia Marsilio Ficino” e dall’Istituto Paritario Marsilio Ficino, con il Comune di Figline e Incisa Valdarno e Feeria Associazione culturale - Comunità di San Leolino, è dedicato a “Tra Ettore e Antigone: individuo e comunità in un mondo di connessioni”. Partecipano docenti, classicisti, filosofi, ricercatori, giuristi, storici dell’arte e dello spettacolo, teologi e giornalisti tra cui Stefano Quaglia, Emilia Garito, Alex Corlazzoli, Lauro Seriacopi, Lorenzo Bastida, Roberta Covelli, Maria Alberti, Caterina d’Amico, Giuseppe Cappello, Mauro Bordignon, Silvano Petrosino, Luigi Ferrajoli, Alberto Meschiari, Giovanni Tenucci, Cesare Torricelli Mercatelli, Stefano Berni, Severino Saccardi, Auretta Sterrantino, Giulio Conticelli, Rosanna Virgili, Dimitri d’Andrea, Giacomo Bazzani, Leonardo Brancaccio, Angela Perulli.

La lectio magistralis d’apertura è affidata a Carmelo Mezzasalma su “Marsilio Ficino e l’Umanesimo della bellezza”. Tra i tanti personaggi che verranno evocati nel corso delle conversazioni e delle “lectio” ci saranno, tra gli altri, Sant’Agostino e Dante, don Lorenzo Milani e Franco Zeffirelli, Socrate, Giorgio La Pira ed Ernesto Balducci. A completare il programma, ci saranno l’esibizione degli Sbandieratori Borghi e Sestieri Fiorentini, un intermezzo musicale a cura dell’Associazione Filarmonica G. Verdi di Reggello, un concerto del coro del Teatro Garibaldi di Figline Valdarno, una coreografia a cura di Figline Danza e un concerto per quartetto d’archi dell’Orchestra Filarmonica di Firenze. “Sarà l’occasione per partire dalle figure classiche di Ettore e Antigone e declinare l’argomento portandolo nel mondo contemporaneo – spiega Sabrina Dei, presidente dell’Accademia Marsilio Ficino – Cercheremo così di vedere quella differenza tra l’individuo e la comunità in un mondo in cui le connessioni fanno la loro parte”. “Sarà un momento importante per i giovani e per i nostri studenti – aggiunge Giovanni Meucci, docente dell’Istituto Paritario Marsilio Ficino e membro del comitato scientifico del festival – Per ascoltare gli interventi di esperti in diversi ambiti e discipline su temi fondamentali nel dibattito contemporaneo. È un modo per far comprendere come la scuola non sia un mondo chiuso ma in continua relazione con la vita reale e i suoi problemi”.