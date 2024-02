Fiesole, Maurizio Lombardi in scena con ‘Ho visto cose’ in prima nazionale

Firenze, 22 febbraio 2024 - L’intelligenza artificiale è uomo o donna, genere fluido o un nuovo genere a sé stante? “Ho visto cose” è lo spettacolo teatrale che Maurizio Lombardi presenta in prima nazionale al Teatro di Fiesole, portandolo in scena da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo. Si tratta di un one-man show in cui l’autore, regista e attore fiorentino ci porterà – con le musiche dal vivo di Giuseppe Scarpato - in un viaggio che unisce l’intelligenza artificiale al mito, passando per i classici fino all’oggi, a quella quotidianità tutt’altro che semplice e sempre più incasinata che lascia pochi spazi alla bellezza della poesia. “Ho visto cose” è un dialogo assurdo fra due cellule del corpo umano, un incontro tra Dio e gli artisti. Evocando Trilussa. E Prometeo, artefice di tutto, fino ad arrivare al grande dilemma di Amleto più attuale che mai e “al fin della licenza”, tirando di spada con Cyrano. L’intelligenza artificiale è un tema che intriga ormai da un paio di secoli e l’uomo sembra proprio non resistere alla tentazione di farsi affiancare, perfino sostituire, dall’essere non-umano. Siamo davvero pronti a questo cambiamento epocale, velocissimo, sottilmente disumano? La musica e le chitarre live di Giuseppe Scarpato e gli effetti sonori si faranno gesto nel corpo dell’attore tentando di portarci nelle galassie più lontane per cercare di trovare insieme un significato a tutto questo, una mappa, per orientarci nel grande mistero della vita… o quasi. Teatro e AI, macchina ed essere umano, algoritmo e biologia o più semplicemente, “Ho visto cose”. Inizio spettacoli alle ore 21, ad eccezione della replica di domenica pomeridiana di domenica 3 marzo che andrà in scena alle ore 17. Per quanto riguarda i biglietti – posti numerati 20/15 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). La stagione teatrale 2024 del Teatro di Fiesole è realizzata con il sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884, Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Info www.teatrodifiesole.it. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno 5 minuti a piedi dal teatro).

Maurizio Costanzo