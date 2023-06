Dal 9 giugno il Festival della legalità a Firenze

Firenze, 1 giugno 2023 – Nel trentennale della strage dei Georgofili torna a Firenze nella sua settima edizione il 'Festival della Legalità', dal 9 all'11 giugno a Firenze. Ideato e promosso dall'associazione 'Il Gomitolo Perduto', il festival vuole condividere i valori della giustizia, della legalità e della non violenza: in programma 3 giorni di talk, testimonianze, incontri e concerti. Il Festival si aprirà il 9 giugno a partire dalle 19 al Caffè letterario delle Murate, in piazza delle Murate a Firenze, con i saluti Istituzionali e del presidente dell’Associazione Il Gomitolo Perduto, Alessandro Pacenti. A seguire il talk dedicato a “Quando la ‘Ndrangheta diventa una holding” con Michele Albanese e Antonio Parbonetti.

Il 10 giugno, dalle 19, ci sarà il dibattito su “Pio La Torre, visione e prospettive oggi” con Pino Maniaci e Alessandro Crini. Il Festival si chiuderà nella giornata dell'11 giugno a partire dalle 11 al piazzale delle Cascine, con il grande raduno di aquiloni per adulti e bambini, organizzato in collaborazione con Pm Model (azienda Sestese specializzata in volo e aquiloni). Durante la mattinata, letture e interventi istituzionali, laboratori di costruzione di aquiloni, scuola di volo e molte altre attività. A seguire, lo spazio resterà disponibile per chi vorrà fermarsi per un picnic.

Niccolò Gramigni