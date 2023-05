“Estate in carrozza” al teatro di Antella

Bagno a Ripoli (Firenze), 31 maggio 2023 - Torna l’estate del teatro di Antella e ancora una volta sarà in carrozza. Da qualche tempo nel giardino posteriore al palcoscenico comunale nel territorio di Bagno a Ripoli c’è un vagone ferroviario vero: ristrutturato e diventato un bistrot, luogo di coworking, scenografia di spettacoli teatrali e musicali e anche luogo di mostre, è intitolato alla "Vedova Begbik", personaggio di Brecht. Per l’estate, la direzione di Riccardo Massai propone una rassegna tutta open air, proprio ambientata davanti al vagone dall’11 giugno al 2 ottobre fra prosa musica e cinema.

Per l’inaugurazione è previsto un doppio evento musicale: alle ore 17.30 dell’11 giugno, “Miniature - Canzoni senza età”, un album di canzoni brevi pensate per l'ascolto di grandi e piccoli che si trasforma in uno spettacolo con interventi recitati e narrati; alle ore 19,15 “Non scherziamo su Charles Mingus?”, terzo lavoro discografico del trittico trio, formazione storica fiorentina composta da Arnolfo Borsacchi, Andrea Coppini, Giacomo Downie, che ospita alla batteria Alberto Rosadini. Per il teatro, fra gli eventi di prosa in programma “Decamerino”, uno spettacolo in musica e novelle da il Decameron di Giovanni Boccaccio con la regia di Ludovico Fededegni (28/6), “Poesia di poesia” una serata di teatro e poesia dedicata alla poetessa polacca premio Nobel Wislawa Szymborska, a 100 anni dalla nascita, con letture di Riccardo Massai (5/7), “Le mille e una notte”, spettacolo per lettori insonni, con la regia e l’interpretazione di Paolo Panaro (20/7). Ancora musica con “Bobo Rondelli canta Piero Ciampi”, un concerto dal suo disco doppio che rende omaggio al suo grande concittadino, reinterpretando le sue canzoni e pubblicandone alcune originali (29/6). Note e comicità con Alessandro Mori e Corrado Caruana, di Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo, in “Attacchi di Swing” (6/7). E ancora: “Quando parla Gaber”, canzoni e monologhi dal repertorio di Giorgio Gaber (13/7), “Piaf” di Rivolta/Malvaldi, con Veronica Rivolta, un viaggio nella vita della cantante di La Vie En Rose (19/7), “Ac Corde on” con Michele Ascolese e Stefano Indino in un repertorio internazionale rivisitato alla loro maniera che spazia dal Tango, al Jazz, alle Colonne sonore fino alla musica Popolare (22/7) e “Note d’Irlanda”, la festa irlandese di Clover, in collaborazione con The Hidden Note per un viaggio musicale e danzante. C’è poi la rassegna “Il cinema è la ricetta, ovvero: Il cinema non è mai stato così buono”. Con le introduzioni a cura di Carlo Pellegrini, presenta un ciclo di quattro film uniti dal tema del cibo: Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano (13/6), E ora dove andiamo? di Nadine Labaki (27/6), Boiling point - Il disastro è servito di Philip Barantini (11/7) e Sì, Chef – La Brigade (25/7). Spazio anche ai bambini con eventi pomeridiani a loro dedicati tra storie e merende: lo spettacolo di magia con il Mago Francesco Micheloni (16/6), le storie animate del teatrino Kamishibai, che letteralmente significa “teatro di carta” ed è una forma di narrazione molto antica, nata in Giappone quasi mille anni fa (30/6) e una giornata di Esplorazione Botanica con una passeggiata-laboratorio che prevede un commino lungo l’area verde del fiume Isone (7/7). Non solo spettacoli e musica live: lo spazio gourmet sul Vagone della vedova Begbick è aperto dalle 18,30 fino a tarda sera per apericene e buffet.