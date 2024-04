Emma ospite a sorpresa al concerto di Annalisa a Firenze: “Bellissimo finire nel vortice con te”

Firenze, 6 aprile 2024 – Una foto insieme per ricordare un momento indimenticabile. “È stato bellissimo finire nel vortice con te”. Lo scrive Emma Marrone su Instagram per ringraziare Annalisa di averla scelta come ospite a sorpresa per il concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Le due artiste hanno cantato insieme “Apnea”, la canzone portata da Emma al Festival di Sanremo 2024.

Emma ospite a sorpresa al concerto di Annalisa a Firenze (Foto Instagram Emma Marrone)

Gli ottomila fan presenti alla prima data del tour di Annalisa sono andati in delirio quando Emma è salita sul palco. Così come i social. Durante l’esibizione delle due cantanti su Instagram e su X sono spuntati una miriade di post sull’inaspettato duetto. “Non ci voglio credere, siete bellissime insieme”, scrive un utente. “Ma quando la fate una canzone insieme?”, è il sogno di un altro utente.