Annalisa, il concerto a Firenze: Emma a sorpresa sul palco. Uno spettacolo di luci e musica

Firenze, 6 aprile 2024 – Luci, suoni e tutti i successi di Annalisa: la cantante che in questo momento è prima in ogni classifica, che è reduce dal grande successo di “Sinceramente” a Sanremo infiamma Firenze nel concerto di sabato 6 aprile. Una data sold out da mesi per la quale sono radunati al Mandela Forum fan da tutta la Toscana e non solo. Un grande show con un palco super.

Il duetto con Emma

Un caloroso boato degli 8mila fan presenti ha salutato l’ingresso di Emma, a sorpresa sul palco del Nelson Mandela Forum con Annalisa.

"Ragazza sola”

Tripudio quando partono le note di “Ragazza sola”, un’altra delle hit di Annalisa. Sul palco c’è anche il corpo di ballo che accompagna la cantautrice in quest tour.

L’inizio

Intorno alle 21.30 il concerto inizia. Boato per l’artista appena si presenta sul palco. E il palco stesso è uno spettacolo, con grandi videowall che lanciano fiamme virtuali. Annalisa inizia cantando il brano “Un Domani”. La trasformazione continua del palco proprio grazie ai video diversi che passano alle spalle di Annalisa offre una resa scenografica perfetta.

Pubblico di tutte le età

Annalisa riesce ad abbracciare più generazioni. Ci sono mamme e papà con i figli adolescenti, ma addirittura anche nonni che hanno accompagnato i nipotini. Tutti insieme per cantare le hit presentissime in radio e tv.

Scaletta

Ecco la scaletta, che si basa su quella dell’ultimo concerto a Milano a novembre. Ci sarà l’inserimento di “Sinceramente” che a novembre non era ancora uscita dunque si tratta di una scaletta passibile di modifiche.

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Alice e il blu

Un domani

Amsterdam / Tsunami

Bonsai

Direzione la vita

Movimento lento

Aria

Scarabocchi

Bye Bye

Rosso Corallo

La Proiezione

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Avocado toast

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Nuda

Gommapiuma

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci