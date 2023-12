I dJ storici del casentino per la prima volta riuniti a Firenze per una serata anni '80

Firenze, 15 dicembre 2023 – Il 15 dicembre al Blue Velvet in via del Castello d’Altafronte, 16r, Dj Ago sarà protagonista con una performance live nella serata ‘Figli delle stelle’.

Si ballerà a ritmo della musica anni ’70, 80 e90. "Si tratta di una serata promossa da un gruppo di DJ storici del Casentino, per la prima volta riuniti a Firenze - spiega DJ Ago -. ‘Figli delle stelle’ indica il fatto che ci piace la notte, non solo quella che si consuma nei locali a ballare, ma anche quella che permette di socializzare e creare contatti. La tecnologia ci ha allontanato da tutte le bellezze che ci circondano, non riusciamo più ad ascoltare la città in cui viviamo, a vedere i suoi monumenti e le meraviglie di cui è fatta".

Cosa dobbiamo aspettarci da questa serata? "La serata sarà varia. Si passerà dal funky al soul, dalla dance alla house fino all'afro. Un mix che fa bene e che la gente ha bisogno di conoscere, sentire e assimilare. Questa volta io non vestirò i panni del DJ, ma quelli del cantante, interpretando alcuni dei miei brani storici, da "For you" a "You make me do it", da "Computer in my mind" a "Your fire", ossia il singolo del mio ultimo album pubblicato in occasione del quarantennale. Vogliamo solo che la gente si diverta e possa ritrovarsi con allegria e con gioia. Io amo Firenze, è la mia città di adozione, subito dopo Prato che per prima mi ha accolto."

Ad animare la serata ci penseranno DJ Shubert, Dj Bach e Dj Lord, Rio voice e Riky alle percussioni.