Destination Italia-Destination Firenze, al Vieusseux cinque eventi sullo studio all’estero

Firenze, 18 novembre 2023 - Perché decine di migliaia di studenti americani continuano a venire a studiare a Firenze? Quali sono i motivi che ancora oggi fanno dello Study Abroad un asset economico e culturale per l’Italia? A queste e altre domande risponderanno cinque direttori di università americane con una serie di lezioni dal titolo ‘Destination Italia/Destination Firenze’ in programma dal 20 novembre dalle 18 alle 19 nella Sala Lettura del Vieusseux in piazza Strozzi. Il progetto è ideato dal presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini e dal presidente di Aacupi (Association of American College and University Programs in Italy) Fabrizio Ricciardelli, che saranno anche i moderatori dei dibattiti con specialisti internazionali della Global Education. Al centro degli incontri anche i diversi fattori che entrano in gioco nella scelta del percorso di studi all’estero, come l’immagine dell’Italia nel cinema americano, l’immagine dell’americano nel cinema italiano, la storia dello Study Abroad americano come discendente del Grand Tour e le differenze culturali che gli studenti americani riconoscono nelle proprie esperienze in Italia. Gli incontri si concluderanno con una discussione aperta al pubblico presente. "Firenze città del mondo si confronta con storie e passioni provenienti da altri continenti, il modo migliore per crescere, creare, conoscere. Senza paura delle diversità”, ha detto il presidente Nencini. “Il fenomeno dello Study Abroad porta diverse decine di migliaia di studenti americani in Italia e la presenza degli studenti americani è ormai una realtà economica e culturale significativa per il nostro territorio”, ha detto il presidente Ricciardelli.