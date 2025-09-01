Dente in concerto a Sesto Fiorentino

Firenze, 1 settembre 2025 – Il 2 settembre Dente tornerà sulle scene fiorentine, esattamente in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, ospite del festival Liberi Tutti. Il cantautore porterà con sé il nuovo capitolo discografico “Santa Tenerezza”, insieme a perle del passato come “A me piace lei”, “Vieni a vivere” e “Buon appetito”. Un album, si legge in una nota, “che è un’ode alla bellezza della fragilità, all’amore che cambia ma non svanisce mai. 'Santa Tenerezza' è un racconto di ricordi, di emozioni che persistono influenzando sempre il nostro sguardo sul mondo. Una riflessione intima sulla presenza perpetua di un sentimento che, pur trasformandosi, rimane indelebile nel cuore e nella memoria. Archi, fiati, chitarre e tastiere creano un muro di suoni caldi e avvolgenti, mentre ogni nota evoca una sensazione di sospensione che ci trattiene tra realtà e sogno, come se il tempo stesso fosse rimasto fermo a un istante preciso. Già in evidenza in numerosi contest, G3M forgia un pop rock cantautorale intriso di atmosfere wave elettroniche. Un sound molto personale, ruvido e coinvolgente che punta dritto al cuore del pubblico”. Liberi Tutti continuerà mercoledì 3 settembre con la regina della nu dance cmqmartina, giovedì 4 il cantautore capitolino Giancane e giovanissimi The Foolz, venerdì 5 i ritmi in levare di The Originals, band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino.