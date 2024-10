Dalle “interviste impossibili” secondo De Vita al Pianeta Poesia

Firenze, 7 ottobre 2024 - Promossa dall’Archivio per la Scrittura e la Memoria delle Donne “Alessandra Contini Bonacossi” (con sede presso l'Archivio di Stato di Firenze), con la collaborazione dell'Università di Firenze (Dipartimento Folilpsi) e del Conventino Caffè Letterario, è stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra di Giulia Maglionico che ruota intorno al tema della violenza di genere, contro la violenza alle donne, nelle sale del Conventino, in Via Giano della Bella, fino a giovedì 17 ottobre. La poesia di Tania Di Malta, edita da Ensemble, aprirà alle 17 di martedì 8 ottobre, la stagione degli incontri letterari di Pianeta Poesia alla Casa di Dante, l'intervento, tra gli altri, di Giuseppe Langella. Nella stessa giornata, alle 18, il narratore Paolo Codazzi presenta gli studi sul vaso Francois nella residenza artistica 'Itaca' in via di San Domenico. Alle 18,30 la poesia di Luisa Puttini Hall, con 'Oltre la linea di marea', sarà al centro di un incontro con Maria Beatrice Di Castri e Massimiliano Bardotti alla Fondazione Palazzi in via Ricasoli 21. II 9 ottobre (ore 17,30), Luca Nannipieri, autore e critico d'arte, sarà ospite del Gabinetto Vieusseux con il libro 'Che cosa sono i classici'(Skira). Sempre mercoledì alle 20 alla Libreria del Teatro Niccolini di via Ricasoli 3 Ugo De Vita con le “interviste impossibili” della serie Rai Radio. De Vita, in particolare, offrirà al pubblico Fedor Dostoevskij e pagine scelte dal suo capolavoro “L’idiota”, il romanzo cominciato a Ginevra e terminato proprio a Firenze. Dostoevskij soggiornò di fatto in una abitazione in Piazza Pitti, tra il 1868 e il 1869. Tra quelle antiche mura lo scrittore moscovita si dedicò al finale del romanzo. Sabato 12, tornando alla Casa di Dante, il saggio 'Tre principesse francesi a Firenze' di Roberto Mosi, con l'intervento di Umberto Zanarelli. Fino al 12 è aperta la mostra 'Le voci del Mediterraneo' dell'artista fiorentino Simone Del Sere nei locali adiacenti al Chiostro Grande della Basilica della Santissima Annunziata, negli orari 15-19 (domenica chiuso). Le opere sono in vendita e il ricavato sarà in parte devoluto alla Fondazione Solidarietà Carità e impiegato in progetti di accoglienza e sostegno dei migranti e dei rifugiati.