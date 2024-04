Firenze, Cosimo I de’ Medici “guida speciale” per un giorno a Palazzo Vecchio

Firenze, 17 aprile 2024 – Domenica 21 aprile alle 19, nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari (1574-2024), il Comune di Firenze e MUS.E propongono, nel Salone dei Cinquecento, l’evento di living history “Illustrissimo Signor Duca” dedicato al granduca Cosimo I, “padre” della Toscana moderna, nella ricorrenza della sua morte avvenuta proprio il 21 aprile del 1574. Il living history rientra nel programma di iniziative ed eventi tesi a valorizzare e far conoscere Cosimo I e Giorgio Vasari, protagonisti assoluti della storia fiorentina e il loro indissolubile connubio. Un sodalizio fertile tra il duca e l’artista, ma anche rispetto e confidenza reciproci, che li rivelano legati da profonda amicizia. La Sala Grande – così era detto il Salone dei Cinquecento – è il luogo che più di ogni altro racchiude la storia, le gesta, i progetti, i sogni di un giovane duca divenuto signore di Firenze a soli diciassette anni e tuttavia capace, con carisma e acume, di consolidare in forma assoluta il proprio governo e il potere della dinastia medicea: Cosimo I de’ Medici. La sala, cuore della Reggia medicea – rinnovata, ampliata e decorata secondo il volere ducale – diviene così il palcoscenico nel quale il personaggio storico ritorna, per la magia di una sera, a vivere l’incontro con il pubblico, restituendo a dipinti, sculture e architetture la forza politica e visiva che ebbero cinquecento anni fa. L’evento è a cura di MUS.E, con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi, la regia di Alberto Galligani, in scena nei panni di Cosimo I insieme a Francesco Gori e Tommaso Palazzini. Maurizio Costanzo