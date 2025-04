Controvento, riflessioni sulla pandemia nel libro di Carbini

Firenze, 4 aprile 2025 - Riflessioni sulla pandemia nel libro scritto da Francesco Carbini 'Controvento' (Aska), Il volume, presentato a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Regione, è un 'diario' di quel periodo che ha segnato un punto di svolta nella socialità, nell'economia, nel modo di considerare il concetto di salute e mettendo a nudo la nostra vulnerabilità. Il libro raccoglie dubbi e domande, si spiega, "troppo spesso cancellati da una narrazione a senso unico, indifferente alle conseguenze di quell'enorme privazione di libertà che le scelte per combattere la malattia hanno causato. L'importanza di non essere asserviti ad un racconto dominante senza essere i primi a metterlo in dubbio è il messaggio che Controvento trasmette". Nello spazio e nel tempo della vita sospesa dalla pandemia Carbini esercita l'arte del pensiero laterale per riflettere sul dopo. Dei suoi appunti resta traccia utile per far buon uso di una esperienza da non dimenticare. Ambientato e scritto a San Giovanni Valdarno, 'Controvento', trova anche il modo di regalare momenti di inattesa serenità nelle passeggiate fra i boschi del Pratomagno e nella campagna toscana. "Il libro di Carbini - afferma il governatore Eugenio Giani - rimette a fuoco i giorni che vanno dal 2020 al 2021 e" toglie "quel comprensibile desiderio di rimozione per riflettere su quello che la pandemia ha significato per la società italiana. Accanto alla cronaca, con grande sensibilità, nel libro ci sono pensieri, idealità, impegno e anche una riflessione su come la politica ha gestito il periodo dell'emergenza sanitaria che propone spunti per farsi domande sul sistema sociale ed economico italiano nel suo complesso, l'importanza del buon governo, la consistenza di valori e idee messi alla prova dall'improvvisa ed urgente necessità di trovare risposte a domande che nessuno aveva dovuto porsi prima".