Al via il decimo concorso artistico-letterario Ponte Vecchio: ecco come partecipare

Firenze, 2 gennaio 2024 – Al via la decima edizione del concorso artistico letterario nazionale Ponte Vecchio, promosso dall'Associazione culturale “Autori e Amici di Marzia Carocci”, in collaborazione con il magazine online “Deliri Progressivi”.

Questo evento culturale rappresenta un'importante opportunità per autori e artisti, siano essi emergenti o meno, che hanno così l’opportunità di mettersi in luce.

Le sezioni del concorso

Il concorso si articola in cinque sezioni, pensate per dar spazio alle più diverse forme di espressione creativa:

Sezione A: poesia in italiano a tema libero (edita o inedita)

Sezione B: poesia a tema civile (violenza sulle donne, guerra, ingiustizie sociali, ecc.)

Sezione C: racconto breve a tema libero

Sezione D: articolo giornalistico a tema libero

Sezione E: arti figurative (fotografia, pittura, disegno, scultura e altre forme plastiche)

Le opere possono essere presentate in formato digitale, con una serie di limitazioni sulla lunghezza, che vanno da un massimo di tre poesie o un racconto di sei cartelle, fino a tre opere fotografiche o di arte figurativa.

La scadenza per l'invio delle opere è fissata al 20 giugno 2025.

Premi e cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione del concorso si terrà il 20 settembre 2025 al teatro del Cestello. I primi tre classificati di ogni sezione riceveranno premi in denaro, targhe e diplomi, ma ci saranno anche premi speciali e menzioni d'onore. Il vincitore del premio più prestigioso, il “Premio della Presidenza della Giuria”, sarà scelto dalla presidente Marzia Carocci, mentre il presidente di giuria, Annamaria Pecoraro, coordinerà il lavoro delle diverse commissioni.

I premi principali sono così suddivisi:

Primo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 100 euro

Secondo premio: coppa, diploma con motivazione della giuria

Terzo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e libri

Inoltre, sono previsti premi alla carriera, un riconoscimento per coloro che si sono distinti in ambito artistico e culturale, come il giornalista e scrittore Massimo Lugli, che riceverà il premio alla carriera letteraria, o i teatranti Andrea Muzzi e Giampaolo Beltrame, premiati per i 70 anni di carriera nel mondo della pittura.

La giuria

La giuria è composta da esperti del settore, tra cui poeti, scrittori, giornalisti, critici e figure di spicco nel panorama culturale. Ogni sezione avrà la propria commissione di giuria:

Sezione A (Poesia a tema libero): Sandra Carresi, Giuseppina Prostamo, Emanuele Martinuzzi, Giancarmine Fiume

Sezione B (Poesia civile): Claudia Gaetani, Flora Gelli, Claudia Fingerle

Sezione C (Racconto breve): Fabio Fratini, Mirko Lainati, Roberto Bonfanti, Andrea Gamannossi

Sezione D (Articolo giornalistico): Monica Pieraccini, Enrico Zoi, Roberto Vincinguerra

Sezione E (Arte figurativa): Andrea Gelici, Ilaria Papucci, Alessandra Barucchieri

Come partecipare

Per prendere parte al concorso, basta inviare le proprie opere all'indirizzo email [email protected] entro il 20 giugno 2025, allegando la scheda di partecipazione e la ricevuta del pagamento della quota d'iscrizione. Gli autori dovranno anche dichiarare che le opere non sono state premiate in altri concorsi, pena l'esclusione.

L'invito a partecipare è esteso a tutti gli appassionati e professionisti delle arti e della scrittura, che vogliono mettere alla prova le proprie capacità e avere la possibilità di essere premiati in un concorso prestigioso.

Per maggiori dettagli e per scaricare il bando completo, è possibile visitare la pagina Facebook “Premio di Letteratura Ponte Vecchio” o il sito web ufficiale premiopontevecchio.blogspot.it.