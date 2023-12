Il “Verdi” canta e balla con l’Harlem Gospel Choir

Firenze, 23 dicembre 2023 – Gran pienone al teatro Verdi per la tappa fiorentina dell’Harlem Gospel Choir. Uno spettacolo sempre imperdibile, ancor di più sotto Natale.

Il pubblico del teatro Verdi

Tre parti – ma senza soluzione di continuità – fra i grandi classici della tradizione gospel, la chiusura con i Christmas carols (i canti natalizi) e nel mezzo i brani più famosi di Whitney Houston, celebrata a 60 anni dalla nascita. Houston che fin da bambina cantava il gospel in chiesa e che da professionista ha inciso pagine memorabili – indimenticabile la sua “I love the Lord” – e infatti è sempre molto difficile reggere il confronto. Qui però ci sono voci di caratura assoluta e la sensazione è sempre come minimo piacevole.

Pubblico coinvolto tra canti e balli, telefonini usati a simulare una ideale nevicata. Applausi per tutti e spirito natalizio a gogò.