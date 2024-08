Cinema in villa, continua la programmazione dell'arena estiva

Firenze, 1 agosto 2024 - Il film campione d’incassi “Inside Out 2”, quattro anteprime, il meglio della stagione appena passata e i mercoledì a ingresso gratuito per le famiglie. Continua fino al 29 agosto la programmazione di “Cinema in villa”, l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città, sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini. La rassegna – che nel primo mese di programmazione ha registrato quasi ogni sera il tutto esaurito - è promossa e organizzata dalla Fondazione Cr Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart, la programmazione della Fondazione Stensen e con il patrocinio del Comune di Firenze. Ingresso dalle ore 20,45, inizio proiezioni ore 21,15. Il biglietto costa solo 5 euro e la programmazione, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, si articola in aree tematiche. Confermati i mercoledì per le famiglie, con biglietti gratuiti su prenotazione (obbligatoria) e confermata la rassegna “Cinema Revolution” sostenuta dal Ministero della Cultura in collaborazione con il comparto cinematografico, con biglietti a 3,50 euro. In arrivo quattro anteprime: “Finché notte non ci separi” di Riccardo Antonaroli (16/8), “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana (19/8), “La sindrome degli amori passati” di Ann Sirot e Raphael Balbon (24/8) e “Linda e il pollo” di Chiara Malta e Sebastien Laudenbach (28/8). Per i mercoledì di “Cinema in famiglia” da non perdere “Il ragazzo e l’Airone” (7/8), “Emma e il giaguaro nero” (14/8), “Manodopera” (21/8)… E ancora, “Challengers” di Luca Guadagnino (11/8) in lingua originale e sottotitoli in italiano, Ferragosto in allegria con “Pare parecchio Parigi” (15/8) di Leonardo Pieraccioni, l’acclamatissimo “Inside Out 2” (10/8) e il sorprendente “Fly me to the moon: le due facce della luna” (20/8)).