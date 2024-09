Cento anni di antifascismo e coraggio, Lucca ricorda Giacomo Matteotti

Lucca, 11 settembre 2024 – Cento anni di antifascismo e coraggio. Cento anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, tenace e coraggioso antifascista. Si svolgerà giovedì 12 settembre a Lucca, con inizio alle ore 21.15, l'evento dedicato a Matteotti dal titolo “Matteotti, 1924.

Cento anni di antifascismo e coraggio”: l'appuntamento è in programma agli orti civici di via Santa Chiara. Parteciperà il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini. Interverranno Raffaella Mariani e Alberto Paradossi, a introdurre la serata sarà Valentina Mercanti. “Vogliamo che la memoria dell'assassinio di Giacomo Matteotti - dichiara Valdo Spini - non rimanga fine a sé stessa ma che sia la premessa per la rivalutazione etica e politica del complesso della sua opera e del suo pensiero. Dai giovani socialisti che si impegnarono in politica nel 1924 proprio per il suo esempio scaturirono due presidenti della nostra repubblica, Giuseppe Saragat e Sandro Pertini”.