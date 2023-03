“Buon compleanno Lucio”, serata evento dell’associazione Firenze in Armonia

Lucio Battisti (Foto Ansa)

Firenze, 12 marzo 2023 - “Buon compleanno Lucio”: questo il titolo della festa musicale di compleanno che l’Associazione culturale Firenze in Armonia presieduta da Federico Faldi organizza per sabato 18 marzo, in occasione dell’80esimo anniversario della nascita del grande e indimenticato cantautore.

Nella splendida cornice della Sala ‘De Vecchi’ dell’istituto Geografico Militare di Firenze, si terrà la serata conviviale con intrattenimento musicale all’insegna delle canzoni più popolari di Lucio Battisti, con la presentazione curata da Luciano Cerquetti e Federico Faldi, ed eseguite dal gruppo cover ‘Il Bachetto’. Saranno proiettate foto inedite dell’artista fornite per l’occasione dai più importanti ‘Collezionisti fan battistiani’ quali Italo Gnocchi, Luciano e Mario Cerquetti, Maurizio Benedetti e Federico Faldi. La serata permetterà anche all'Associazione culturale fiorentina di celebrare il “mirabile impegno del Generale Tornabene sul nostro territorio”, e sarà onorata anche dalla presenza di un ospite a sorpresa che avvicinerà in qualche modo i presenti al grande artista. Durante la serata verrà servita una cena dal menù ricco e prelibato. “La cosa eccezionale di questo evento - spiega Federico Faldi – è che per la prima volta Lucio Battisti e la sua musica entrano in una caserma”.

Il ritrovo presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze di via Cesare Battisti 10 è alle ore 18,30, la serata inizierà alle 19. Per l’accesso all’Igm, che è un’area militare, è necessario che ciascun partecipante fornisca le proprie generalità.

Per informazioni scrivere a [email protected] Ma le attività di Firenze in Armonia non finiscono qui: il 15 aprile Goretti Siriano coadiuvato dalla moglie Sonia organizzerà un torneo di burraco presso il Centro Incontri. Il 18 aprile presso l’hotel Raffaello il socio Claudio Fiorini terrà una relazione sull’economia. Il 6 e 7 maggio ci sarà una gita a Fiumalbo e il 1 luglio i soci saranno tutti ospiti dei soci Stelvio e Stefania presso la loro bella casa di Cerbaia.