Botteghe aperte e show cooking per il Capodanno Fiorentino

Firenze, 13 marzo 2025 - Botteghe aperte, show cooking, e incontri: il 25 marzo Artex (con la collaborazione di Promowine) festeggia il Capodanno Fiorentino con una serie di eventi al Conventino Fuori le Mura. Le botteghe di Officina Creativa by Artex saranno aperte dalle 15.30 e ospiteranno aziende aderenti a Slow Food, con vendita di prodotti di eccellenza, presidi Slow Food, molti a km zero: Fattoria di Poggiopiano (vino), La Sosta del Gallo Viandante (salumi e formaggi), Caseificio Bacciotti (formaggi), Gattinera Farm (legumi e granaglie bio), Terrafranta (lavanda), Birrifico Corzano (birra), Giovanni Viviani (vino), Apicoltura Betti (miele), La Ripa Verde (conserve, vino e olio). Dalle 15,30 l'artista fiorentina Ornella Baratti Bon - protagonista storica tra i creativi del Conventino - sarà presente per raccontare la sua opera: "È nato prima l’uovo": un grande uovo di cartapesta dipinto con pastelli a olio, in cui scene quotidiane e ricordi si intrecciano in un’atmosfera onirica e surreale. L’opera incarna la poetica dell’artista, sospesa tra sogno e memoria, e si inserisce in una ricerca artistica che da anni la vede protagonista tra incisione, illustrazione e pittura grazie alla sua capacità di trasformare ogni superficie in un racconto visivo denso di significati. Alle 17 nella sala Ceramica si parlerà della “Cucina toscana, un esempio di lotta allo spreco alimentare” con la presentazione della “cassetta di cottura” (i cibi vengono portati a bollore in una pentola che viene poi messa all’interno di una scatola di legno o feltro imbottita di materiali capaci di mantenere il calore) un modo di cucinare efficienti e sostenibili. Parteciperà Gian Marco Mazzanti coordinatore regionale Osterie d'Italia - Slow Food Editore. Alle 18 Paolo Gori della Trattoria Da Burde preparerà live le “Uova alla Salai”, un piatto rappresentativo della cucina casalinga ispirato all’Annunciazione di Leonardo. “Leonardo, la sua Annunciazione e le sue uova sulla tavola”: Paolo Gori si ricollega alla passione di Da Vinci per i piatti vegetariani e, in particolare, per le uova, piatto tipico del periodo quaresimale in cui cade l’Annunciazione. “Per il Capodanno fiorentino abbiamo pensato di riscoprire tradizioni culinarie e sapori, ma anche le lavorazioni artigianali tradizionali, che raccontano la cultura, la storia, l'anima di Firenze” commenta Elisa Guidi, coordinatrice di Artex.