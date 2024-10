Arti orafe: all’Accademia di Belle Arti il master dedicato al gioiello contemporaneo

Firenze, 10 ottobre 2024 – Esiste una Firenze artigiana, d’eccellenza, che non si è arresa all’ondata omologante dell’industrializzazione esasperata dei nostri giorni, ma che combatte con dedizione e pazienza per mantenere a galla non solo l’eredita di una tradizione che significa identità, per noi fiorentini, ma anche e soprattutto il diritto alla libera espressione della creatività individuale, utilizzando anche, come è giusto che avvenga in un normale percorso di evoluzione artistica, le più recenti tecniche di realizzazione. Esempio pratico ne è il Master di l livello "Arte del gioiello contemporaneo", promosso dall’Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con la Scuola orafa professionale Le Arti Orafe (LAO) e l’Istituto Gemmologico Fiorentino. “Il percorso formativo che abbiamo immaginato – spiega la docente Rosa Canfora - Offre un'alta formazione orafa per la realizzazione del gioiello artistico contemporaneo, nel contesto di Firenze che da secoli ne possiede la vocazione territoriale. Affianca l’antica tradizione fiorentina alle nuove istanze della produzione di alto artigianato contemporaneo: ricerca e uso di materiali innovativi, digitalizzazione dei processi, sviluppo e comunicazione del brand. Si tratta di un percorso di alta formazione, con 1500 ore a fianco di studiosi, esperti del settore, orafi e artigiani che accompagneranno gli iscritti e le iscritte in un entusiasmante viaggio nel mondo dell’arte del gioiello e delle sue innumerevoli sfaccettature. Previste 250 ore di tirocinio da svolgere presso aziende orafe toscane.”

Rosa Canfora, scultrice e orafa, si è formata nella bottega orafa paterna di Torre del Greco, capitale mondiale del corallo e del cammeo che vanta una secolare tradizione orafa. Completati gli studi all'Accademia di Belle Arti con il massimo dei voti, ha saputo esprimere il suo eclettismo artistico articolandolo tra la creazione di opere uniche di gioielli, l’insegnamento della modellazione di prototipi in cera per fusioni in oro e argento del gioiello contemporaneo, ritrattistica in bronzo, acqueforti, xilografie, pittoincisioni. Dal 2010 due sue opere di gioielleria sono esposte al Museo degli Argenti, nella sezione permanente di Autori del Gioiello Contemporaneo a Palazzo Pitti. Attualmente è docente all’Accademia di Belle Arti in “Design del gioiello1”, nel Master di l livello per post laureati A.A. 2024/25 “Arte del gioiello contemporaneo", di cui ha redatto personalmente il progetto.

Per quest’anno sono quindici i posti disponibili, e per accedere al Master occorrerà essere in possesso di laurea o diploma accademico di I o II livello. Al termine del percorso sarà rilasciato il titolo di Master di I livello, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 28 ottobre, tutti i dettagli su: https://www.accademia.firenze.it/it/component/k2/321-mappa-offerta-formativa/arte-del-gioiello-contemporaneo.