Arti digitali, design e musica: gli appuntamenti Firenze

Firenze, 12 aprile 2023 - Promuovere la creatività digitale attraverso attività formative, espositive e spettacoli realizzati in collaborazione con istituzioni, università, aziende, artisti e studi creativi da tutto il mondo. È questo l'obiettivo del Bright Festival, format ispirato all’innovazione e al futuro lanciato a Firenze 4 anni fa ed esportato poi in tutto il mondo anche grazie alla collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal 2019 quattro edizioni ufficiali (una a Firenze, tre Germania) e numerosi eventi in città internazionali come Madrid, Buenos Aires, Città del Messico, Lipsia, Barcelona, Edimburgo, Atene e Lione.

A Firenze dal 28 al 30 aprile fra la stazione Leopolda e The Social Hub, un viaggio nel mondo dell’arte digitale, del lighting design e della musica, che consente al pubblico di entrare in contatto con le nuove tecnologie e vivere esperienze altamente immersive. Il format di Bright Festival si articola in 4 sezioni tematiche che includono attività didattiche, espositive e di spettacolo rivolte a studenti, professionisti e appassionati di arte, musica e tecnologia.

Bright Festival è organizzato da Claudio Caciolli, Teresa Balestrieri, Luciano D’Agostini, Gian Paolo Dei: un team di giovani professionisti appassionati di arti digitali. Sono partner Comune di Firenze, Panasonic, Epson, Volkswagen Firenze, The Social Hub, K-Array, Wacom, Touch Designer, Maxon, Service 2 Service, Ic Video Pro, Exhibo, Ticketswap, Xceed, Fever Up, Università degli Studi di Firenze, Istituto Marangoni, Skyup Academy, Italian Design Institute, Accademia Cappiello, Accademia Nemo, Modartech, Alma Artis Academy.

Nic.Gra.