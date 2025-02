Arte, musica, psicologia: al via gli incontri letterari di febbraio delle Giubbe Rosse

Firenze, 1 febbraio 2025 – Lo storico Caffè Letterario Le Giubbe Rosse si prepara a un febbraio ricco di appuntamenti culturali, rinnovando la sua tradizione di luogo simbolo dell’incontro tra arte, letteratura e passione per la conoscenza. A inaugurare il calendario, martedì 4 febbraio nel tardo pomeriggio, sarà la storica dell’arte Gloria Fossi, che proporrà una lettura inedita della “Primavera” di Botticelli, opera custodita agli Uffizi e ancora ricca di enigmi irrisolti. Il dialogo con il giornalista Jacopo Chiostri fornirà spunti di riflessione per chiunque voglia avvicinarsi a uno dei capolavori più affascinanti del Rinascimento. La rassegna prosegue martedì 11 febbraio, quando ci si soffermerà sulle tre pietre che hanno dato lustro agli edifici più prestigiosi di Firenze. La “forte”, la “serena” e la “bigia” saranno protagoniste di una conferenza curata dallo stesso Jacopo Chiostri insieme a Giuseppe Tanelli, già ordinario di Mineralogia all’Università di Firenze, che illustrerà come questi materiali abbiano contribuito a plasmare l’identità architettonica della città. Il fenomeno dell’“hikikomori”, nato in Giappone ma diffusosi anche in Occidente, sarà al centro dell’incontro di martedì 18 febbraio. La scrittrice Ariela Rizzi, premiata con il Bancarellino 2024 per il romanzo “Hikikomori”, si confronterà con Annie Brechler, psicologa dell’arte, offrendo una prospettiva tanto sociologica quanto letteraria su questa condizione di ritiro volontario dalla vita sociale. A coordinare il dibattito sarà, ancora una volta, Jacopo Chiostri, che guiderà la discussione sulla crescita di un disagio giovanile diffuso ma spesso poco compreso. A chiudere il mese, martedì 25 febbraio, sarà un omaggio alla grande lirica con un incontro dedicato a Fedora Barbieri Barlozzetti, cantante che conquistò, fra gli altri, Arturo Toscanini grazie alla sua voce di velluto. Ne parlerà il figlio, lo storico dell’arte Ugo Barlozzetti, insieme al musicologo Sandro Giusfredi. La serata vedrà il contributo del soprano Eleonora Visentin, pronta a far rivivere il lirismo e la passione di cui la Barbieri fu indimenticabile interprete. Secondo il direttore del Caffè Letterario, Antonio Schena, la ripresa degli appuntamenti culturali dopo la lunga sosta conferma il ruolo fondamentale che Le Giubbe Rosse ha sempre ricoperto per la città di Firenze. “Dove eravamo rimasti? Con questa frase di Enzo Tortora – racconta Schena – voglio sottolineare la continuità tra passato e presente. Siamo felici di affidare a Jacopo Chiostri e a Maria Cristina Galletti il compito di comunicare il palinsesto, perché questo luogo non è solo un’attività di ristorazione, ma un pezzo imprescindibile della storia fiorentina e italiana. È nostro dovere renderlo nuovamente uno spazio di cultura e di dialogo”. L’interesse riscosso dagli eventi di gennaio ha confermato la passione di un pubblico curioso per la rinascita di uno dei luoghi simbolo del fermento culturale cittadino. “Abbiamo riscontrato grande partecipazione – aggiunge Schena – e ciò ci rende molto fiduciosi per il futuro. Le persone entrano con l’emozione di ritrovare un posto a loro caro e, con questi incontri, vogliamo restituire a Firenze un polo di scambio e confronto a cui tutti possano accedere”.

Caterina Ceccuti