Amici Miei e l'alluvione di Firenze: proiezione il 4 novembre

Firenze, 30 ottobre 2023 - Sabato 4 novembre torna in sala il capolavoro di Monicelli accompagnato da una cena a tema. Dopo il successo delle prime tre serate dedicate a Carlo Monni, eccezionalmente di sabato sera, Gustose Visioni propone dalle ore 20 presso la storica Saletta Carlotti del Circolo Ricreativo 25 Aprile in via Bronzino 117 la proiezione del film Amici Miei Atto II all’interno del quale sono presenti diverse scene che ricordano l’alluvione di Firenze del ’66. La serata inizierà con una cena a tema con l’immancabile rinforzino e tortellini in brodo. A distanza di sette anni Mario Monicelli firma il secondo episodio di quella che sarà una fortunatissima trilogia e che vede ancora protagonisti i cinque amici fiorentini amanti dello scherzo e della goliardia. Il film segna la fine di un'epoca, quella della commedia italiana, un genere del quale il regista è stato uno dei maestri contribuendo in modo determinante ad aumentare la presenza della Toscana e di Firenze nel cinema italiano ed europeo, raccontando in modo veritiero la città con gli occhi di chi, quotidianamente, la vive in ogni suo angolo più nascosto. Inoltre, per tutti i fan del film ogni domenica mattina prosegue l’iniziativa “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film 'Amici miei'” con un percorso guidato, da fare a piedi, tra 20 location per visitare la città ripercorrendo le più divertenti scene del film. Per informazioni e prenotazioni www.contemascetti.it/gustosevisioni.

