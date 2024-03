Amici della Musica: il violoncello da spalla di Bach torna di moda con Sergey Malov

Firenze, 2 marzo 2024 – Più di un milione di visualizzazioni in rete per i suoi video con il violoncello da spalla. Il poliedrico violinista russo Sergey Malov ha fatto centro con la riscoperta di questo raro strumento, diffuso all'epoca di Bach, ma poi caduto in disuso. Il musicista debutta nella stagione degli Amici della Musica di Firenze, oggi sabato 2 marzo, alle 16, al Teatro della Pergola con un programma in bilico tra Barocco e Novecento, tra Bach e Bartók. Curiosa sarà l'esecuzione di brani originariamente per strumenti diversi, come Unisono da Mikrokosmos di Bartók (nato per pianoforte, eseguito al violoncello da spalla) e la celeberrima Toccata e fuga in re minore BWV 565 di Bach, per organo, proposta al violino.

Domenica 3 marzo, alle 21, al Teatro Niccolini, torna invece il Vision String Quartet. Moderni, dinamici, popolari sui social per la loro passione per le contaminazioni con altri generi musicali, suoneranno Prélude, B. 63 di Bloch, il Quartetto n. 2 in la minore, op. 13 di Mendelssohn e il Quartetto in do minore, op. 51 n. 1 di Brahms. Basta fare un giro su YouTube per trovarli in camicia hawaiana mentre si cimentano in una Samba per quartetto d'archi, o per ascoltarli in The Shoemaker, brano in cui la musica imita i suoni della bottega di un calzolaio. Nel 2016 il quartetto ha vinto tutti i premi speciali al Concorso Felix Mendelssohn-Bartholdy di Berlino e al Concorso Internazionale di Ginevra