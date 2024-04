Amici della Musica di Firenze, serata speciale con i capolavori di Ravel

Firenze, 5 aprile 2024 - Sabato 6 aprile, alle ore 16.00, presso il Teatro Niccolini (non presso il Teatro della Pergola come originariamente previsto), la celebre violinista Viktoria Mullova torna in Stagione assieme ad Alasdair Beatson al fortepiano. Il programma prevede l'esecuzione della Sonata n. 2 in la maggiore op. 12 n. 2, della Sonata n. 6 in la maggiore op. 30 n. 1 e della Sonata n. 8 in sol maggiore, op. 30 di L. van Beethoven, oltre alla Chaconne dalla Partita n. 2 in re minore, BWV 1004 di J. S. Bach. Il concerto è in collaborazione con l’Accademia Bartolomeo Cristofori – Amici del Fortepiano. Ospite delle maggiori sale da concerto al mondo e solista con le più importanti orchestre, Viktoria Mullova è famosa per la straordinaria versatilità e curiosità, caratteristiche che l’hanno portata a esplorare tutto il repertorio per violino, dal barocco alla musica contemporanea, dalla world fusion alla musica sperimentale. Il pianista scozzese Alasdair Beatson, al debutto per gli Amici della Musica, è solista, musicista da camera e didatta. Suona strumenti moderni e storici e tra le sue più importati collaborazioni figurano quelle con Steven Isserlis, Alexi Kenney, con il Nash Ensemble e le partecipazioni ai maggiori festival internazionali. Domenica 7 aprile, alle ore 21.00, sempre presso il Teatro Niccolini, torna in stagione la violinista Viviane Hagner, assieme a Mikayel Hakhnazaryan al violoncello e a Yannik Rafalimanana al pianoforte (al debutto per gli Amici della Musica). Lo scorso anno, Hagner fu protagonista di una suggestiva esecuzione di Verklarte Nacht di Schonberg assieme ai mimi Bodecker & Neander. Questa volta il trio offrirà l'occasione di ascoltare alcuni capolavori assoluti del repertorio di Maurice Ravel: la Sonata in do maggiore per violino e violoncello, la Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte e il Trio in la minore per violino, violoncello e pianoforte. Ha detto Viviane Hagner dei musicisti con cui condividerà il palco: "Sia Mikayel che Yannick non sono solo brillanti strumentisti, ma musicisti davvero meravigliosi con un’immensa passione, esperienza e competenza. Sono molto amici e insieme formano una vera squadra". Viviane Hagner, nata a Monaco di Baviera, è nota per la sua musicalità estremamente intelligente e la sua arte appassionata. Dal suo debutto internazionale all’età di 12 anni, e un anno dopo la partecipazione al leggendario “concerto congiunto” delle Filarmoniche di Israele e Berlino (diretto da Zubin Mehta a Tel Aviv), Hagner ha acquisito una profondità e una maturità di suono che si riflettono nella sua presenza scenica e nella sua sicurezza. Hagner ha suonato con Berliner Philharmoniker, Boston Symphony, Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, Gewandhaus di Lipsia, New York Philharmonic e Philharmonia Orchestra, collaborando con direttori come Ashkenazy, Barenboim, Eschenbach e Salonen, oltre a un’apparizione alla Carnegie Hall con la Orpheus Chamber Orchestra. Dedicataria del Concerto per violino di Unsuk Chin, ne ha eseguito la prima mondiale nel 2002 con la Deutsches Symphonie-Orchester e Kent Nagano, e da allora si è esibita in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Brasile. È fondatrice e direttrice artistica di Kryzowa Music, un ambizioso festival che promuove lo scambio di idee e di cultura, e che offre a giovani e aspiranti musicisti l’opportunità di provare e esibirsi con artisti di fama internazionale. Residente a Berlino, dove è cresciuta, dal 2013 è docente presso il Conservatorio di Musica e Arti dello Spettacolo di Mannheim. La Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Fondazione Carlo Marchi, American Friends of Florence Music. I biglietti per i concerti sono in vendita online su Viva Ticket e nei punti vendita del circuito Viva Ticket. Maurizio Costanzo