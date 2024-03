Amici della musica di Firenze, l'Esmé Quartet punta sulle compositrici

Firenze, 15 marzo 2024 – Esmé, un’antica parola francese che significa “amato”. Fondato nel 2016 da quattro giovani musiciste coreane residenti in Germania, dal 2018, l’Esmé Quartet è amato dal pubblico internazionale e debutta domenica 17 marzo nella stagione degli Amici della Musica di Firenze, alle 21, al Teatro Niccolini.

Dal 2023 il violista belga-americano Dimitri Murrath è entrato a far parte del quartetto, sostituendo la violista coreana Jiwon Kim. In programma, Yessori (Sound from the Past) della compositrice coreana Soo Yeon Lyuh, il Quartetto in mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn - Bartholdy e il Quartetto in sol minore, op. 10 di Claude Debussy.

Ma il fine settimana degli Amici della Musica comincia sabato 16, alle 16, al Teatro della Pergola con il pianista Paul Lewis che conclude il ciclo in quattro appuntamenti dedicato a Schubert. “Suonare tutte le Sonate di Schubert a Firenze è stato un viaggio meraviglioso _ ha dichiarato Lewis_. Queste ultime tre Sonate costituiscono uno dei picchi assoluti del repertorio pianistico ed è incredibile come Schubert riesca a trasmettere in esse una tale esperienza e profondità umana, mentre aveva appena trent’anni”.