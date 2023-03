Amici della Musica: Anderszewski, il fascino del pianista errante

Piotr Anderszewski

Firenze, 24 marzo 2023 – Indimenticabile Piotr Anderszewski che viaggiava d’inverno dalla Polonia all’Ungheria suonando il pianoforte sul treno, definendosi inquieto. La prossima “stazione” dell’originale pianista polacco sarà il Teatro della Pergola dove si esibirà sabato 25, alle 16 nella stagione degli Amici della Musica di Firenze. In programma: la Partita n.6 in mi minore BWV 830 di Bach, una selezione dalle Mazurche op. 50 di Szymanowski, le Variazioni op. 27 di Webern e la Sonata n.31 in la bemolle maggiore op.110 di Beethoven.

Lunedì 27 marzo, alle 21.00, sempre al Saloncino la fiorentina Lorenza Borrani al violino, Ursina Maria Braun al violoncello, Miquel Ramos Salvadó al clarinetto e Dénes Várjon al pianoforte proporranno Contrasts, Sz. 111di Bartók e Quatuor pour la fin du temps di Messiaen.