Alfa improvvisa un mini-concerto a Firenze, centinaia di ragazzi in strada

Firenze, 12 aprile 2024 – Alfa si improvvisa busker: come un artista di strada, il giovane cantante genovese (farà 24 anni ad agosto) si è esibito a sorpresa in via Calzaiuoli.

Prima un brevissimo preavviso social: una storia su Instagram che lo ritrae in auto mentre dice che “siamo stati in Toscana a scrivere un po’ di nuove canzoni, ma oggi ho voglia di fare un concerto” Promessa mantenuta di lì a poco con l’esibizione live in centro a Firenze, in una via Calzaiuoli presa d’assalto da centinaia di fan che hanno bloccato la strada. Una bella giornata fiorentina per Alfa, al secolo Andrea De Filippi, che era già stato da queste parti a fine marzo (con tanto di visita alla nostra redazione) e che soprattutto ci tornerà il 21 aprile per il suo concerto al Mandela Forum. Un periodo di intensa attività, del resto si sa che dopo Sanremo inizia il tour de force per i cantanti: e al festival Alfa è salito alla ribalta, anche e soprattutto per il suo duetto con Roberto Vecchioni sulle note di “Sogna, ragazzo, sogna” che riscosse un successo incredibile.