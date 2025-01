A Pitti uomo i pantaloni pensati per il cambiamento climatico firmati Michael Coal

Firenze, 16 gennaio 2025 - A Pitti Uomo sbarcano i pantaloni dalla vestibilità funzionale per andare incontro alle nuove esigenze stagionali dovute al cambiamento climatico, firmati Michael Coal. Per la stagione FW 25/26, il brand di moda uomo specializzato nella produzione di pantaloni made in Italy, di cui Michele Carbone è Art Director, ha realizzato una collezione minimal ed essenziale, in cui ogni capo è progettato per rispondere alle esigenze dell’uomo contemporaneo.

Le nuove proposte si distinguono per le linee pulite e i colori neutri, senza alcun elemento decorativo superfluo, ponendo la versatilità al centro di ogni scelta stilistica. Principale highlight della collezione, presentata in questi giorni in esclusiva alla Fortezza da Basso in occasione di Pitti Uomo 107, è il progetto One More Size 4Season, concept innovativo nato dalla volontà di reinterpretare il pantalone tradizionale, che prevede l’inserimento di un elemento sartoriale - una cintura elastica - per consentire un’estensione fino a una taglia e mezza. Il best seller ha già conquistato il mercato proprio grazie alla sua performance e si arricchisce quest’anno di un blend di lana, capace di adattarsi alle diverse condizioni climatiche. Questo tessuto, resistente e dalla fibra fine, è progettato per offrire maggiore versatilità, permettendo di indossare i capi in ogni periodo dell’anno.

"L’estrema variabilità delle stagioni e le mutevoli condizioni climatiche - spiega Carbone - richiedono un abbigliamento multifunzionale e l’utilizzo di tessuti capaci di adattarsi a temperature diverse, come i pantaloni 4Season, senza la necessità di rinnovare continuamente il guardaroba, in un’ottica, anche di una produzione ed un consumo più responsabili. "La collezione si distingue in altre tre aree: l’area Lab, un vero e proprio laboratorio creativo pensato per rivoluzionare il concetto di vestibilità, una capsule che si distingue per l’utilizzo di tessuti strutturati e sostenuti come denim e lane, che definiscono tagli e volumi di ogni capo, con elementi distintivi e forme balloon per aggiungere un tocco contemporaneo. Un tributo all'eleganza vibrante e dirompente di Michael Coal è poi Rock Party, un'area in cui distinguersi attraverso tessuti floccati che diventano protagonisti, rivelando un carattere moderno e deciso. Infine Research, un’area di collezione dedicata a capi senza trattamento, pronti all’ago. Ogni capo è concepito per soddisfare le aspettative di un pubblico sofisticato e attento ai dettagli. Il brand Michael Coal nasce nel 2011 dalla capacità imprenditoriale di un giovane gruppo di professionisti, con l’intento di fondere l’eccellenza sartoriale italiana e l’impegno per la qualità senza compromessi. L’azienda, fin dalla sua nascita, decide di concentrarsi su un solo prodotto, il pantalone, con una produzione tutta made in Italy, perfezionandolo in ogni singolo dettaglio.