A Firenze la mostra "Impronte della memoria"

Firenze, 1 febbraio 2025 - Nuova mostra pittorica in esposizione dal 3 al 17 Febbraio nella sala Libero Beghi in Villa Arrivabene, a cura dell’artista Li Deyang con la collaborazione del Quartiere 2. Le opere esposte in questa mostra, si legge in una nota, "rappresentano il frutto di oltre un decennio di studio, vita e creazione artistica in Italia dell'artista, attraverso una serie di opere che racchiudono il profondo amore per Firenze, città dell’arte per eccellenza, ma che riflettono anche il percorso di ricerca e sperimentazione nel mondo dell’arte. Dalla rigorosa formazione accademica alla progressiva definizione di uno stile personale, fino all’approfondimento della luce, del colore e della materia, ogni opera racconta la sua storia, fungendo al contempo da sguardo al passato e da slancio verso il futuro". La mostra sarà inaugurata il 4 febbraio alle ore 17.00 e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì ed il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00.