A Firenze il corso di stand up comedy

Firenze, 1 marzo 2025 – Sono iniziati a Firenze, alla biblioteca Canova Isolotto nel Quartiere 4, le lezioni di stand-up comedy. Il percorso è organizzato da Ricciorto (Legambiente Firenze) e Autogestione Canova, in collaborazione con Comici Miei. In totale si tratta di cinque incontri (il primo è stato il 28 febbraio), ogni venerdì sera, dalle ore 18 alle 20. Il numero massimo di iscritti è di 15 persone. Per il programma dettagliato del corso e per iscriversi cliccare il link:: https://forms.gle/NdEEUN4wWjXQ5zMeA. Queste le date del corso base dove “si passa dalla penna al palco”: 7 marzo (il titolo della lezione è “Struttura della battuta”), 14 marzo (“Pillole di storytelling”), 21 marzo (“Revisione e consigli di palco”), 11 aprile (spettacolo finale). Tra i docenti c'è Lorenzo Russo.