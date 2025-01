A Firenze gli appuntamenti del Lyceum

Firenze, 10 gennaio 2025 - Da concerti ai relatori internazionali, da pieces teatrali a occasioni di incontro: è stato presentato oggi a Palazzo Vecchio il programma 'Lyceista 2025', il cui tema è il cerchio. A Palazzo Adami Lami, sede del Lyceum, si inizia il 13 gennaio alle 18 con la proiezione del cortometraggio 'Campo libero' di Cristina Principe. Il giorno successivo focus sulla letteratura con Sandra Landi che presenterà 'Un'altra storia. Biografie imperfette' mentre la musica sarà protagonista il 20 con il concerto inaugurale 'Soiree de Vienne', un recital pianistico di Massimo Giuseppe Bianchi dedicato a Schubert, Strauss, Liszt e Grunfeld. Il 23 gennaio Michele Stangarone porterà l'attenzione su Baker Hughes con la conferenza 'Da Firenze all'Italia e al mondo: una storia tecnica e umana'. Il 30 gennaio spazio all'evento 'Olio tra musica e parole', un'esperienza multisensoriale con Letizia Fuochi e Francesco Frank Cusumano, affiancati dagli interventi di Maria Teresa Ceccherini Guicciardini e Monica Rodica Dinu, ai quali seguirà una degustazione guidata da Cesare Buonamici. Durante il resto dell'anno la sezione 'arte' intende svelare la complessità delle professioni creative con incontri dedicati a personaggi come gli architetti Piero Guicciardini e Marco Magni (17 febbraio), Eugenio Martera (3 marzo) e Alessandro Viscogliosi (8 novembre). Non mancheranno numerose visite guidate, tra cui una visita agli scavi di Pompei. La scienza sarà affrontata con eventi teatri, incontri su temi di ricerca e una tavola rotonda dedicata al libro di Salvatore Califano e Vincenzo Schettino (25 marzo). “Questo programma è interessante, tocca tutti i settori, dalla letteratura alla musica – ha spiegato l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini -. La forza è saper mettere insieme le tante competenze che ci sono in città”. “Il Lyceum quest'anno ha scelto come tema il cerchio - ha dichiarato la presidente Donatella Lippi - in cui riconosce anche il suo emblema di circolo culturale”. “Sosteniamo dal 2000 l'attività del Lyceum - ha dichiarato Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione Cr Firenze - per molteplici motivi: la multidisciplinarietà del programma, che questa volta è ancora più accentuata, una evidente valorizzazione del ruolo della donna nella società odierna e una decisa attenzione alla fragilità, alla disabilità e ai temi dell'inclusione”.