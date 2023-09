A Firenze al via la prima edizione del Festival del Cinema Giapponese

Firenze, 19 settembre 2023 - Al via la prima edizione a Firenze del Festival del Cinema Giapponese, in programma dal 21 al 24 settembre con una selezione di film d'autore giapponesi, degustazioni e talk, per creare un ponte culturale tra Italia e Giappone. Studiosi ed esperti saranno presenti in sala per introdurre le varie sessioni del festival che, per la prima edizione, ha scelto come tema 'Il Giappone come set cinematografico: narrazioni e territorio, tra tradizione e iper sviluppo'. Le otto opere che verranno proiettate, hanno spiegato gli organizzatori, sono state concesse gratuitamente dalla Japan Foundation attraverso l'Istituto giapponese di cultura di Roma.

Spazio al festival anche agli eventi che avvicinano il pubblico italiano ai prodotti tipici giapponesi: l'azienda Seitoku Meijo, per esempio, contribuisce all'organizzazione della prima edizione del festival fornendo gratuitamente il sake che sarà servito durante il festival. Come evento collaterale sarà allestita anche una piccola mostra, nel foyer del Cinema La Compagnia, di oggetti appartenuti al critico cinematografico Mario Verdone, messi a disposizione dalla sua famiglia, che testimoniano il legame tra lo studioso toscano e il mondo del cinema giapponese.

"Il filo rosso delle otto pellicole in programma - affermano gli organizzatori - è racchiuso nel tema della rassegna. Il Giappone, come l'Italia, offre al pubblico immagini iconiche di luoghi, abitudini e stili di vita che sono, sì veri, ma che al tempo stesso non restituiscono la complessità dell'insieme. Tokyo, con i suoi landmark più potenti, talvolta stereotipati, è il luogo più rappresentato al cinema. Allo stesso tempo, grandi registi di ieri e di oggi, utilizzano come set naturali luoghi e paesaggi meno conosciuti, che assumono ruolo di vera e propria voce narrante, capace di suggerire senso all'azione sul grande schermo".