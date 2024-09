110 anni fa nasceva Mario Luzi: l’omaggio di Firenze

Firenze, 18 settembre 2024 – È uno degli appuntamenti clou del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine quello di venerdì 20 settembre (ore 16-18:30) nella Sala del Teatro e delle Conferenze dell’Istituto Francese di Firenze (piazza Ognissanti 2) con “Omaggio al Poeta Mario Luzi (1914-2005) nei 110 anni dalla nascita” a cura di Amici Istituto Francese Firenze e Società Dante Alighieri-Comitato di Firenze. Coordinati da Michela Landi dell’Università degli Studi di Firenze, (Dipartimento Dilef, Aaiff) si passeranno la parola Guillaume Rousson direttore dell’Iff e console generale di Francia, Marco Lombardi vicepresidente Aaiff, Isabella Gagliardi presidente Società Dante Alighieri - Comitato di Firenze. A seguire gli interventi di Marco Marchi (Unifi, Dip. Forlilpsi) su “Il sorriso dell’esistente. Luzi e Dante”, Anna Dolfi (Unifi, Dip. Forlilpsi), “Et pour le corps seulement l’ombre. Luzi tra Ronsard e Michaux”, Michela Landi (Unifi, Dip. Dilef) con “Mario Luzi: una Memoria”. Infine Barbara Innocenti (Unifi, Dip. Dilef) su “Luzi e De André”, in armonia con Edoardo Michelozzi che eseguirà alla chitarra alcune canzoni del repertorio. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail [email protected] o al numero di telefono 055.2718820. Il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine rientra nell'Estate Fiorentina e gode del contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico. In occasione della sua decima edizione, quest’anno ha proposto quasi quaranta appuntamenti in programma fino al 29 settembre. A seguire, un dopo festival che continuerà ad animare la città dal 3 al 26 ottobre.