Firenze, ztl estiva notturna: torna la chiusura del centro nel fine settimana

Firenze, 30 marzo 2023 – Torna la ztl estiva notturna da giovedì 6 aprile che limita l’accesso al centro nel fine settimana. Rispetto a quanto previsto, la giunta comunale ha deciso di confermare l’orario già in vigore l’estate scorsa, ovvero: dalle 23.00 di giovedì, venerdì e sabato alle 3.00 del giorno successivo.

L’area interessata dai divieti comprende i settori della ztl diurna, ovvero A, B e O, a cui si aggiungono, solo per il provvedimento estivo, i settori G e F: si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e dell’area di San Niccolò.

Per tutelare il rispetto dei divieti saranno riattivate le porte telematiche poste ai confini della ztl, a esclusione di quella in via dei Bastioni a causa del senso unico in vigore in viale Poggi. Questo provvedimento estivo rimarrà in vigore fino a domenica 1° ottobre.