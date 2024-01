Zone collinari Internet a singhiozzo: "Imprese e cittadini esasperati"

"Ecco i tombini della fibra. Abbandonati qui accanto ai cassonetti insieme a pezzi di tubo e spezzoni di cavo. Sono qui da mesi". Protestano i residenti della collina non solo per i lavori di cablaggio alla rete veloce andati in ritardo, ma anche per tutta una serie di difficoltà e disservizi per la rete fissa. Siamo a Vigliano, Bricoli per l’esattezza, frazione della frazione. Saul Rinaldi tira le fila del comitato collinare a cavallo tra Scandicci e Lastra, ieri mattina con alcuni residenti ha effettuato un sopralluogo sul tratto di via delle Fonti in ingresso all’abitato di Bricoli, appena riasfaltato. Nello spiazzo a destra, accanto ai cassonetti, si trovano i tombini con il logo Open Fiber, spezzoni di corrugato blu e altri cavi per la connessione. Poco più avanti è evidente nell’asfalto fresco una specie di depressione di forma rettangolare. "Da mesi – raccontano i residenti – siamo in queste condizioni. Tre giorni fa l’asfalto è stato rifatto, sopra a uno spezzone di fibra che era sporgente e che ora non si vede più. Il tombino doveva servire a individuare il pozzetto ma non è stato montato. Siamo stati a lungo con le transenne su quella buca, per di più mentre stavano facendo i lavori, è saltato un tubo dell’acqua. E’ stato riparato solo grazie alla costanza dei residenti, che tutti i giorni hanno vigilato e sono intervenuti col comune perché non fosse chiusa la buca senza la riparazione". Ma non basta, perché il futuro di questi lavori appare piuttosto incerto. Il 29 dicembre scorso c’è stata la revoca dell’ordinanza che permetteva lo svolgimento dei lavori su diverse vie, tra cui via delle Fonti. "A questo punto – dicono ancora i residenti – non capiamo più cosa si debba fare, e soprattutto quando e se questi lavori saranno ultimati. Nella zona collinare il problema della connettività a internet veloce, riguarda comunque tanti privati e qualche azienda. Ci sono difficoltà anche con la telefonia fissa, e da tempo chiediamo un adeguamento a questi servizi-base per tutti i residenti". Mentre parliamo della fibra, le auto sfrecciano a velocità elevata, su una strada dove la prudenza e il buon senso consiglierebbero andature ben più ridotte. "Anche questo è un tema annoso – concludono i cittadini delle colline – ma anche su questo il comune di Scandicci pare non volerci dare il minimo ascolto".

Fabrizio Morviducci