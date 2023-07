Zambra Una passerella per i turisti

Una passerella pedonale sul torrente Zambra per accedere direttamente all’area della tomba etrusca della Montagnola a Quinto Alto. Per realizzare l’intervento il Comune ha affidato un incarico relativo all’architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica: "La passerella – spiega l’assessore alla Cultura Jacopo Madau – sarà realizzata a partire dai giardini che si trovano in alto, e permetterà di raggiungere il sito archeologico attraverso un ingresso indipendente da quello della scuola Pascoli. Ad oggi la tomba può essere raggiunta solo dalla scuola: l’obiettivo è quello di avere due accessi diversi ed indipendenti". L’intervento rientra però in un piano più ampio di valorizzazione, anche in chiave turistica, del patrimonio etrusco sestese ed in particolare proprio della Montagnola: "Martedì sera – prosegue infatti Madau – proprio in questa chiave, in occasione delle iniziative della Notte dell’archeologia, abbiamo inaugurato la nuova cartellonistica del tumulo etrusco che è stata pensata per soddisfare diverse esigenze. Il nuovo apparato installato infatti guiderà i visitatori con cartelli in italiano ed inglese, accessibili dunque anche a turisti in visita, con notizie approfondite sui reperti trovati nella tomba. È stata però allestita anche una mappa tattile della sezione e della pianta del tumulo che permetterà anche ai non vedenti di poter visitare la Montagnola".

Sandra Nistri