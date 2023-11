Willem Dafoe alla Compagnia

Oggi (ore 21) al cinema La Compagnia di Firenze Willem Dafoe sarà ospite della "Closing Night" della sedicesima edizione del festival "Lo schermo dell’arte" per partecipare all’Italian theatrical premiere di Inside (2023) insieme al regista Vasilis Katsoupis e al produttore del film Giorgos Karnavas. Il programma dell’ultima giornata del festival parte (ore 16) con l’anteprima italiana di "Man in Black" del regista e artista cinese Wang Bing; segue il docu "Nam June Paik: Moon Is the Oldest Tt" di Amanda Kim, mentre alle 19.15, Andrea Viliani, direttore artistico Pompeii Commitment. Archeological Matters sarà in sala per presentare "I am Hymns of th New Temple di Wael Shawky".