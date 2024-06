Votazioni, i seggi aperti sono sedici. Attivato il trasporto per i più fragili

Quattro candidati, sostenuti in totale da nove liste, per una sola poltrona. Quella, non sempre comoda, di primo cittadino, in questo caso di Calenzano. A contendersi i voti, cercando magari di risolvere la ‘pratica’ al primo turno, saranno, oggi e domani, Maria Arena, Daniele Baratti, Federica Brunori e Giuseppe Carovani.

Da molti mesi a questa parte la questione più dibattuta è stata quella della mancata unione della sinistra che arriva alla tornata elettorale con due diversi candidati: scelta questa fortemente criticata, anche sui social, da molti militanti dello schieramento. Così Maria Arena, capolista del Partito Democratico, si presenterà con il sostegno, oltre che del Pd, delle due liste civiche Futura e Calenzano in Movimento, pochi giorni fa ha incassato anche l’appoggio del Movimento 5 Stelle ma senza una specifica lista. Fra i candidati consiglieri già ampiamente segnalata la presenza per certi versi ingombrante, nella civica Futura, dell’ex sindaco Alessio Biagioli. Carovani sarà sostenuto invece da Sinistra per Calenzano, Per La mia città e Calenzano Democratica. In campagna elettorale ha percorso ‘palmo a palmo’ il territorio ribadendo anche una serie di no come quello alla realizzazione degli alloggi Erp nell’area verde tra via Faggi e via Pertini.

Per il centrodestra il candidato sindaco è Daniele Baratti forte della sua esperienza di dieci anni in consiglio comunale: a suo sostegno le liste di Lega-Forza Italia e Fratelli d’Italia con una capogruppo molto conosciuta a Calenzano come Monica Castro. Ultima candidata sindaco presentata in ordine di tempo Federica Brunori sostenuta da Italia Viva: a differenza degli altri non proviene da una esperienza politica ma negli ultimi mesi è stata molto attiva nella rivendicazione dei rimborsi per la questione dell’Imu disgiunta. Il responso arriverà ora dai seggi aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23: in caso di ballottaggio si voterà di nuovo il 23 e 24 giugno. Le sezioni attive sul territorio saranno 16 dislocate anche nelle frazioni: l’accompagnamento ai seggi da parte del Comune sarà garantito solo per le persone disabili o con difficoltà motoria a raggiungere autonomamente il seggio elettorale ma il servizio deve essere prenotato direttamente alle associazioni incaricate: Misericordia e Pubblica Assistenza di Calenzano.